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В Японии считают, что парашютные учения США нарушают двусторонние договоренности

Население Окинавы крайне негативно относится к парашютным тренировкам

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно считает нарушением двусторонних договоренностей проведение американских парашютно-десантных учений в пределах базы ВВС США Кадена на южном острове Окинава.

"Конечно, из договоренностей бывают исключения, - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Токио после заседания правительства. - Однако сейчас имеет место злоупотребление такой возможностью. Это нарушение договоренностей".

Еще в 1996 году Вашингтон согласился проводить парашютные тренировки в Японии на специально выделенном для этого малонаселенном острове Иэ. Однако военные власти США в последнее время регулярно уклоняются от отработки там десантирования, ссылаясь на плохую погоду. Они предпочитают проводить такие учения на более удобной для американских военных базе Кадена, которая находится в густонаселенном районе острова Окинава.

В минувший вторник Токио вновь попросил США прекратить такую практику. Население Окинавы крайне негативно относится к парашютным тренировкам, которые ранее неоднократно сопровождались различными инцидентами.

На этом острове сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. На Окинаве также размещена дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.

Теги
ЯпонияСШАКоно, Таро
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