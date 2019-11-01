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Асад назвал Трампа лучшим американским президентом

По словам сирийского лидера, президент США более прозрачен в своих намерениях
Президент Сирии Башар Асад EPA-EFE/SANA
Описание
Президент Сирии Башар Асад
© EPA-EFE/SANA

ТАСС, 1 ноября. Дональд Трамп является лучшим американским президентом, поскольку его намерения ясны. Такое мнение выразил в четверг президент Сирии Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам El-Ihbariye и Syria.

"Трамп - лучший американский президент. Не потому, что его политика носит серьезный характер, а потому, что он более прозрачен [в своих намерениях]. Он говорит: "Мы хотим нефть", "Мы хотим избавиться от такого-то", "Мы намерены оказать услугу в обмен на деньги". Это реальность американской политики. Что может быть лучше понятного противника?", - подчеркнул Асад.

Теги
СШАСирияАсад, Башар ХафезТрамп, Дональд
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