ТАСС, 1 ноября. Дональд Трамп является лучшим американским президентом, поскольку его намерения ясны. Такое мнение выразил в четверг президент Сирии Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам El-Ihbariye и Syria.

"Трамп - лучший американский президент. Не потому, что его политика носит серьезный характер, а потому, что он более прозрачен [в своих намерениях]. Он говорит: "Мы хотим нефть", "Мы хотим избавиться от такого-то", "Мы намерены оказать услугу в обмен на деньги". Это реальность американской политики. Что может быть лучше понятного противника?", - подчеркнул Асад.