Абашидзе заявил, что обсудит на встрече с Карасиным вопрос запрета полетов из РФ в Грузию

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в конце ноября обсудит вопрос временного запрета на полеты из РФ на встрече с Григорием Карасиным, ранее занимавшим пост замглавы МИД РФ, а с сентября ставшим сенатором.

"Я могу подтвердить, что мы в Праге с Григорием Борисовичем обычно обсуждаем и транспортные вопросы, в том числе авиационные. Таким образом, скорее всего, на следующей встрече в конце ноября мы рассмотрим и ситуацию, связанную с временным запретом полетов", - сказал Абашидзе ТАСС.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей. "Мы подтверждаем, что готовы продолжать диалог в рамках так называемого пражского формата, который в основном нацелен на развитие торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей Грузии и РФ. После начала диалога в 2012 году нам удалось сделать немало по этим направлениям. Мы с господином Григорием Борисовичем Карасиным знакомы давно и хорошо. Надеюсь, нам удастся вместе решить проблемы в вышеуказанных сферах и определить новые перспективы", - добавил спецпредставитель премьер-министра.

Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня.

По указу президента РФ Владимира Путина от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Эти решения были приняты после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Его причиной стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП): возмущение оппозиционных грузинских депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента страны.