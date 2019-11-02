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Начало процедуры импичмента Трампа

Конгрессмены запросили у главы Минэнерго США информацию в связи с процедурой импичмента

По данным издания The Wall Street Journal, Рику Перри предложили ответить на вопросы конгрессменов 6 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Законодатели в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа запросили информацию у американского министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Перри предложили ответить на вопросы конгрессменов из ряда комитетов Палаты представителей в будущую среду, 6 ноября. Перри, как заявил ранее Трамп, намерен уйти в отставку с поста министра. По сведению газеты The Hill, Перри сделает это в начале декабря.

Как сообщило в октябре агентство Bloomberg, Перри собирался оставить свою должность за несколько недель до того, как в США в сентябре разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время беседы по телефону пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Перри в начале октября заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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