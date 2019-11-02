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ШОС

Афганистан предложил разработать стратегию по борьбе с терроризмом в рамках ШОС

Афганский премьер Абдулла Абдулла добавил, что необходимо достичь мира и запустить политический процесс в Афганистане для того, чтобы положить конец насилию

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил с инициативой разработать региональную стратегию по борьбе с терроризмом в рамках ШОС. С предложением принять соответствующие меры он выступил на расширенном заседании Совета глава правительств стран - членов ШОС.

"Мы считаем, что ШОС могла бы принять необходимые меры для того, чтобы разработать региональную стратегию по борьбе с терроризмом на основе сотрудничества и слаженных действий всех членов организации", - сказал Абдулла Абдулла. Он добавил, что необходимо достичь мира и запустить политический процесс в Афганистане для того, чтобы положить конец насилию.

По мнению премьер-министра Афганистана, прошедшие в стране выборы стали важным этапом в борьбе с терроризмом. "Сейчас терроризм - это важная проблема в нашей стране, мы боремся с этим явлением. Мы твердо привержены процессу мирного урегулирования и восстановлению мирной жизни, стремимся принять эффективную контртеррористическую стратегию", - указал премьер-министр Афганистана. Он отметил, что бандитские действия привели к многочисленным жертвам и разрушениям в его стране, и эту угрозу необходимо устранить.

Теги
АфганистанШанхайская организация сотрудничестваАбдулла, Абдулла
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