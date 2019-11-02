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Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских националистов

При помощи БПЛА они пытались распространять пропагандистские листовки на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских националистов, которые пытались таким образом распространять пропагандистские листовки на линии соприкосновения. Об этом сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

По его словам, "отмечено очередное прибытие так называемых волонтеров националистических организаций в зону проведения силовой операции". "Вышеуказанные лица при помощи БПЛА пытались распространить листовки, призывающие к объединению против действующей власти и с угрозами в адрес президента Украины. Вчера на окраине населенного пункта Голубовское (находится на линии соприкосновения - прим. ТАСС) нашими защитниками был сбит беспилотный летательный аппарат националистов с пропагандистскими материалами", - цитирует Филипоненко Луганскинформцентр.

"В этой связи очевидна беспомощность киевской власти в отношении националистических формирований, призывающих к возобновлению боевых действий и срыву мирного процесса в Донбассе", - добавил Филипоненко.

Последний раз подобный инцидент имел место 30 октября, когда был сбит БПЛА киевских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Тепличное. Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСитуация в Луганске
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