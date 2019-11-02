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Миграционный кризис в Европе

Болгария выразит протест после высказывания Макрона о мигрантах

Ранее президент Франции заявил, что "предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуар нелегальным украинским и болгарским бандам"

СОФИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции и вызвать для объяснений посла Франции в Болгарии в связи с высказыванием президента Эмманюэля Макрона по поводу мигрантов в интервью газете Valeurs Actuelles. Об этом сообщает в субботу пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомств.

В интервью газете президент Франции заявил о том, что "предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуар нелегальным украинским и болгарским бандам".

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов прокомментировал слова Макрона в Facebook. "Высказывание французского президента Макрона о том, что он предпочитает мигрантов из Африки "болгарским и украинским бандам", - это очередное проявление политической аррогантности и высокомерия, продемонстрированных одним из действующих лидеров бывшей Антанты <...> Подобное поведение показывает, что исторические ошибки так называемой нынешней политической элитой Европы не выучены", - написал Каракачанов.

Теги
БолгарияУкраинаГвинеяФранцияКот-д’ИвуарПроблема нелегальной миграции в ЕвропеМакрон, Эмманюэль
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