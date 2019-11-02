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Российская военная делегация провела переговоры с турецкими коллегами в Анкаре

Стороны обсудили вопросы, связанные с Сирией

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Военная делегация России провела переговоры с турецкими коллегами в Анкаре 1-2 ноября. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В рамках достигнутого с Россией в Сочи 22 октября 2019 года соглашения 1 и 2 ноября состоялись переговоры со второй российской военной делегацией, которая приезжала в Анкару для обсуждения тактических и технических вопросов [по Сирии]", - отмечается в коммюнике.

Планы по реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Турции, обсуждались 28 и 29 октября на переговорах военных делегаций двух стран в Анкаре.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы. Турция и Россия 1 ноября провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Теги
СирияТурцияРоссия
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