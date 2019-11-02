Полиция в Гонконге задержала более 200 участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в субботу задержала более 200 человек за участие в уличных беспорядках, владение оружием, порчу имущества, противозаконное ношение масок. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов. У радикалов было изъято 188 бутылок с зажигательной смесью.

Правительство этого специального административного района Китая выступило с осуждением очередных беспорядков, участники которых блокировали движение транспорта, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, устраивали поджоги и акты вандализма.

Осудило действия демонстрантов и китайское информационное агентство "Синьхуа" - они устроили погромы в расположенном в районе Ванчай здании, в котором базируется его Азиатско-Тихоокеанская штаб-квартира. Радикалы разбили там стеклянные двери и окна, кидали внутрь бутылки с зажигательной смесью, исписали стены граффити с ругательствами.

В субботу во второй половине дня Гонконг охватили очередные антиправительственные акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона радикалов слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. Не менее 17 человек получили ранения.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.