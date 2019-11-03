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Офис Зеленского опроверг информацию о драке его главы и председателя СБУ

Ранее СМИ сообщили о конфликте. Утверждается, что его причиной стали потенциальные кадровые назначения в СБУ
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о драке его главы Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Соответствующее заявление в воскресенье сделал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко в Facebook, комментируя информацию о драке Богдана и Баканова.

Ранее шеф-редактор украинского издания "Левый берег" Соня Кошкина распространила информацию о том, что между Богданом и Бакановым в среду произошла драка. По информации журналиста Станислава Речинского, причиной конфликта стали потенциальные кадровые назначения в СБУ.

Теги
УкраинаБогдан, Андрей Иосифович
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