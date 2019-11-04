В ЛНР заявили, что Киев запустил фейк о невозможности отвода войск у Петровского 4 ноября

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Сообщение штаба силовой операции Киева в Донбассе о невозможности 4 ноября провести отвод сил в районе Петровского, так как там якобы недавно зафиксированы нарушения режима тишины, стало очередным фейком. Об этом в понедельник заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Семь дней "тишины" для Петровского - абсолютный фейк! В 2016 году у Киева не возникло никаких проблем с отводом сил и средств на участке "Петровское". И норма о семи днях тишины была тогда выполнена, - написал он в Telegram-канале. - Сейчас ни в Золотом, ни в Петровском она не применяется, и об этом договаривались стороны в Минске 1 октября 2019 года".

Участник минского переговорного процесса добавил, что в настоящий момент действует норма рамочного соглашения об "устранении нарушений, допущенных в ходе разведения". "И достигнуты договоренности о конкретной дате разведения. Сейчас по Петровскому - это 4 ноября!" - констатировал он.

Мирошник допустил, что в Киеве опять "что-то пошло не так". "Но признаться в этом [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сложно", - заключил он.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что отвод сил и средств сторон конфликта в районе села Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал об этой дате, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным.