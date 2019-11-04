Киев заявил, что отвод войск в районе Петровского начнется 8 ноября при соблюдении тишины

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября в случае соблюдения режима тишины. Об этом в понедельник заявил руководитель силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] - приступаем, 8 [ноября] - фактически разводим [силы и средства], если не будет нарушения режима тишины", - цитирует Кравченко агентство Укринформ.

Ранее в понедельник представители Донецкой народной республики (ДНР) выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил нарушением режима тишины. По его словам, для отвода необходимо соблюдение этого режима в течение семи дней.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявила, что отвод у Петровского начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал подобные действия Киева искажением договоренностей.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители СММ ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.