Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разведка Южной Кореи сообщила о планах Ким Чен Ына встретиться с Трампом в декабре

По информации Национальной разведывательной службы республики, в конце ноября или начале декабря Вашингтон и Пхеньян могут возобновить переговоры на рабочем уровне для организации встречи лидеров

ТАСС, 4 ноября. Лидер КНДР Ким Чен Ын, по всей видимости, принял решение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

По информации Национальной разведывательной службы Республики Корея, в конце ноября или начале декабря Вашингтон и Пхеньян могут возобновить переговоры на рабочем уровне для организации встречи лидеров. Представители разведки также полагают, что до конца этого года руководитель КНДР может посетить Китай.

12 июня 2018 года в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне результатов также не дали. Глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
ЛНР начала разминирование и демонтаж фортификаций в районе Золотого
Все действия были согласованы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС