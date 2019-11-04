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СМИ: курды дают отпор турецким войскам в районе Телль-Тамер на севере Сирии

За сутки на этом участке фронта убиты 57 наемников, воюющих на стороне турецкой армии, отмечает агентство Firat

ТАСС, 4 ноября. Курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), отражают атаки турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции в пограничном секторе Телль-Тамер на севере провинции Хасеке. Об этом говорится в военной сводке командования СДС, переданной в понедельник курдским агентством Firat. В ней указывается, что боестолкновения происходят сейчас в районе селений Эль-Махмудия, Дарабу, Сейбатия, Хиджадж и Канхар.

По данным СДС, за сутки на этом участке фронта убиты 57 наемников, воюющих на стороне турецкой армии, еще 22 получили ранения. Курдские бойцы подбили три бронемашины и уничтожили четыре внедорожника противника.

Сообщения о военных действиях поступают также из сектора Айн-Иса на севере провинции Ракка, где курды в ходе вооруженной вылазки убили четырех боевиков из оппозиционных сил.

СДС за сутки потеряли убитыми восемь ополченцев.

Сирийское агентство SANA сообщило в понедельник о переброске армейских подкреплений на север провинции Хасеке для отпора турецким войскам. Однако перестрелок между сирийскими и турецкими военными, которые в рамках операции "Источник мира" создали зону безопасности на севере Сирии, зафиксировано не было. Последний инцидент имел место 30 октября возле селения Телль-Вард к юго-востоку от Рас-эль-Айна.

13 октября Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Подразделения сирийской армии заняли города Манбидж, Кобани, Табка, Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер.

Зона безопасности

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Курды, как было объявлено, к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

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