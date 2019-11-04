El Pais: сторонники независимости Каталонии протестуют в Барселоне из-за визита короля

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии начали в понедельник акцию протеста в Барселоне из-за визита королевской семьи Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

Монарх Филипп VI с наследницей испанского престола Леонор примут участие в церемонии вручения премий Фонда принцессы Жироны во дворце Конгрессов. Из соображений безопасности было решено усилить присутствие стражей порядка в автономии в эти дни. Из-за акции в центре города частично нарушено движение транспорта.

Одновременно в Барселоне перекрыта улица Гран Виа из-за импровизированного палаточного городка, который 30 октября разбили сотни студентов. Учащиеся таким образом выражают протест против решения суда по делу каталонских политиков, причастных к организации референдума о выходе из состава Испании. Студенты разбили лагерь на площади Университета в Барселоне и требуют "амнистии, достойного будущего и прекращения репрессий".

Сепаратистская организация "Омниум културал" обратилась с призывом к мэрии каталонской столицы не предоставлять в распоряжение короля особняк Альбенис. Дворец является официальной резиденцией монарха во время его визитов в Барселону. Эту инициативу также поддержала региональная парламентская группа "Вместе за Каталонию".

Это первый визит Филиппа VI в регион после того, как 14 октября Верховный суд страны приговорил каталонских политиков к тюремному заключению на срок до 13 лет. Вердикт спровоцировал волну акций протеста в Каталонии, некоторые из них заканчивались беспорядками. В результате пострадали несколько сотен человек.