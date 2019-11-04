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Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

За 62-летнего политика отдали голоса 325 депутатов
Линдсей Хойл EPA-EFE
Описание
Линдсей Хойл
© EPA-EFE

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Лейборист Линдсей Хойл избран спикером Палаты общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в понедельник тайного голосования членов нижней палаты парламента королевства.

За 62-летнего Хойла, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года, в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Кандидатуру его оппонента, также лейбориста Криса Брайанта поддержали 213 депутатов.

Новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября. Эту дату, в которую Великобритания должна была покинуть ЕС, он определил заранее и не стал менять, несмотря на то, что крайний срок Brexit был перенесен на 31 января 2020 года. Теперь кандидатура спикера должна быть утверждена Палатой лордов и королевой Елизаветой II, однако эти процедуры рассматриваются как формальность.
 

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