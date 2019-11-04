Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

ТАСС, 5 ноября. Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции.

"Расмия Авад была была захвачена <...> близ населенного пункта Азаз. Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ", - приводит агентство слова чиновника. В настоящее время сестру лидера ИГ допрашивают. По данным Reuters, вместе с ней были задержаны ее муж и невестка.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом в борьбе с терроризмом, призвав продолжить эту борьбу.