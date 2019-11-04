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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В администрации США назвали запуск Ираном новых центрифуг ядерным шантажом

Ранее Тегеран запустил 30 новых центрифуг IR-6 для обогащения урана

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США считают запуск Ираном новых центрифуг для обогащения ядерным шантажом и попыткой заставить европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) пойти на уступки. Об этом заявил в понедельник журналистам представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, проводившегося по случаю годовщины захвата в 1979 году посольства США в Тегеране.

"В соответствии с действиями, провокациями Ирана в нарушение соглашения и размещением запрещенных центрифуг... Это продолжение ядерного шантажа, - сказал чиновник. - Иран пытается заставить европейских участников соглашения пойти ему на уступки".

Другой представитель администрации утверждал, что у Ирана нет оснований продолжать программу обогащения. "Это шаг в неверном направлении, что подчеркивает продолжающуюся опасность со стороны иранского режима для мира и безопасности", - подчеркнул он.

Как сообщил в понедельник глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи, Иран запустил 30 новых центрифуг IR-6 для обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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