Избранный президент Гватемалы намерен разорвать отношения с Каракасом

ТАСС, 5 ноября. Избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил в понедельник, что собирается разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой после своей инаугурации, которая состоится 14 января 2020 года.

"Мы собираемся сделать это 14 января. Мы собираемся полностью разорвать отношения с Венесуэлой [президента Николаса] Мадуро", - заявил политик, чьи слова приводит агентство France Presse.

Будущий президент Гватемалы отметил, что его правительство признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики.

Джамматтеи был избран президентом Гватемалы 11 августа - он набрал около 60% голосов избирателей.