Избирком Литвы лишил мандата депутата горсовета Клайпеды члена "Союз русских Литвы" Титова

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Главная избирательная комиссия Литвы постановила во вторник лишить депутатского мандата члена горсовета Клайпеды, представителя партии "Союз русских Литвы" Вячеслава Титова. Сам Титов расценил это решение как неуважение избирателей.

Депутат выступает против попыток увековечения в стране памяти одного из лидеров вооруженного антисоветского подполья послевоенных лет Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

"Запущенная машина политического преследования не остановится. К этому подключилась и комиссия, которая наплевала на мнение избирателей, отдавших на мартовских муниципальных выборах свои голоса за кандидатов нашего общественного комитета", - сказал Титов в беседе с корреспондентом ТАСС.

В своем решении Главизбирком ссылался на параграфы о возможности лишения депутата мандата в случае вступления в силу обвинительно приговора суда. Клайпедский окружной суд 21 октября оставил в силе решение суда первой инстанции о наложении на Титова штрафа, который политик назвал "налогом на свободу слова". Основанием для действий в отношении депутата послужили слова, сказанные им при обсуждении предложения увековечить в Клайпеде память Раманаускаса-Ванагаса. Титов задал коллегам вопрос, уместно ли увековечивать память деятеля, по инициативе которого были убиты 8 тыс. мирных жителей, а сам он лично выносил смертные приговоры.

"Положения, которыми комиссия пыталась обосновать решение, прописаны нечетко, их можно трактовать в собственных интересах, что и последовало в рамках этого политического дела", - сказал Титов.

В официальной литовской историографии утверждается, что нет объективных доказательств преступлений Раманаускаса-Ванагаса. Прокуратура возбудила в отношении Титова дело по статьям об осквернении памяти умершего лица, разжигании розни и об отрицании преступлений, совершенных властью в "период оккупации", как в Литве трактуется пребывание страны в составе СССР.

На муниципальных выборах 3 марта общественное движение, вновь выдвинувшее Титова в депутаты, получило почти 7% голосов клайпедчан. Как подчеркнул Титов, преследуя его, власти преследуют тех, кто поддержал позицию политика и вновь доверил честь представлять их интересы. "Считаю, что делаю это достойно", - отметил Титов.