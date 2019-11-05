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Китай не видит оснований для переговоров с Россией и США по контролю над вооружениями

Ранее о стремлении к такому соглашению говорил американский лидер Дональд Трамп

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай по-прежнему не видит оснований для проведения переговоров с Россией и Китаем по вопросу контроля над вооружениями и не собирается принимать в них участия. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

"Наша позиция в этом вопросе остается ясной и четкой: трехсторонние переговоры не имеют никакой основы и мы не будем принимать в них участие", - заявил дипломат.

Гэн Шуан также задался вопросом относительно истинной цели попыток Соединенных Штатов подключить Китай к переговорам. "США настаивают на включении Китая [в процесс переговоров по контролю над вооружениями], - сказал Гэн Шуан. - Для чего же это им нужно: они хотят понизить уровень своего ядерного потенциала до имеющегося у Китая? Или же они хотят повысить уровень китайского потенциала до того, которым располагают сами?"

"Соединенные Штаты несут особую ответственность в вопросе сокращения ядерного оружия, и им следует совместно с Россией работать над вопросом уменьшения своих ядерных арсеналов", - добавил он.

О ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. Между тем нынешняя администрация США неоднократно сигнализировала о том, что считает продление договора маловероятным. Тем не менее однозначно на этот счет она не высказывалась.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

МИД России в начале ноября предупредил, что времени на выработку полноценной замены ДСНВ не осталось и подчеркнул готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном контроль над новыми типами стратегических ударных систем, не охваченных этим договором.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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