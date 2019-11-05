СМИ: США строят две военные базы рядом с нефтяными месторождениями в Сирии

ТАСС, 5 ноября. Вооруженные силы США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений в Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По его данным, строительные работы ведутся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, куда, по сведениям агентства, США также направили дополнительный воинский контингент численностью от 250 до 300 человек, а также несколько единиц военной техники, вооружение и боеприпасы.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе этой кампании Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке.

28 октября Эспер заявил, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы на север Сирии для охраны нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).