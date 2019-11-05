Защита Роберта Кочаряна вновь подала ходатайство о его освобождении под залог

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна во вторник в ходе судебного заседания вновь подали ходатайство об освобождении их подзащитного под залог. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Предыдущее ходатайство, которое было представлено 17 сентября, было отклонено по той причине, что залог не может сдержать риск препятствования делу. Со дня оглашения решения прошло около двух месяцев, в то время как каждый день снижает риск воспрепятствования. Более того, в прошлом, пять месяцев находясь на свободе, Роберт Кочарян никогда не избегал следствия и не препятствовал судебному процессу", - сказал адвокат политика Арам Вардеванян.

Сам Роберт Кочарян в ходе судебного заседания заявил, что, оказавшись на свободе, он не станет "препятствовать суду или скрываться от него". "Меня "назначили" главным виновником всего происходящего, в стране нет правосудия, есть только его атрибуты", - добавил он.

Суд огласит решение по данному ходатайству 7 ноября.

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна во вторник в ходе заседания под председательством судьи Анны Данибекян ходатайствовала признать применение залога допустимым и в качестве меры пресечения применить залог в отношении их подзащитного, установив его разумную меру.

Новость обновлена (15:41 мск) - приводятся высказывания экс-президента Армении