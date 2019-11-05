Сербская радикальная партия призовет правительство Сербии признать Крым российским

ТАСС, 5 ноября. Сербская радикальная партия намерена обратиться к правительству Сербии с призывом о признании Крыма частью РФ, сообщил журналистам во вторник представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.

"Мы хотим, моя политическая партия, призвать правительство Сербии признать территориальную целостность РФ, и Крым, и город Севастополь как ее части, потому что РФ является самым сильным союзником Сербии в Совете безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии по вопросу Косова. Поэтому нам нужно тоже признать территориальную целостность РФ. Это политическая позиция моей партии", - сказал он.

По словам Шешеля, граждане Крыма сильно пострадали от исторической несправедливости и вернулись на родину демократическим путем, через референдум.

В свою очередь зампредседателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что западным странам для восстановления конструктивных отношений с Россией необходимо признать факт нахождения полуострова в составе РФ.

"Крымская тема должна быть сегодня снята с политической повестки дня взаимоотношений России с западными странами. Позиция российского руководства известна: Крым окончательно вошел в состав РФ. <…> Тогда начнется новая разрядка в наших отношениях с западными странами. Будет восстанавливаться и экономическое сотрудничество, которое сейчас ограничивается санкциями", - сказал он.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о реальной ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.