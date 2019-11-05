Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сербская радикальная партия призовет правительство Сербии признать Крым российским

Представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Шешель считает, что граждане Крыма пострадали от исторической несправедливости и вернулись на родину демократическим путем

ТАСС, 5 ноября. Сербская радикальная партия намерена обратиться к правительству Сербии с призывом о признании Крыма частью РФ, сообщил журналистам во вторник представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.

"Мы хотим, моя политическая партия, призвать правительство Сербии признать территориальную целостность РФ, и Крым, и город Севастополь как ее части, потому что РФ является самым сильным союзником Сербии в Совете безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии по вопросу Косова. Поэтому нам нужно тоже признать территориальную целостность РФ. Это политическая позиция моей партии", - сказал он.

По словам Шешеля, граждане Крыма сильно пострадали от исторической несправедливости и вернулись на родину демократическим путем, через референдум.

В свою очередь зампредседателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что западным странам для восстановления конструктивных отношений с Россией необходимо признать факт нахождения полуострова в составе РФ.

"Крымская тема должна быть сегодня снята с политической повестки дня взаимоотношений России с западными странами. Позиция российского руководства известна: Крым окончательно вошел в состав РФ. <…> Тогда начнется новая разрядка в наших отношениях с западными странами. Будет восстанавливаться и экономическое сотрудничество, которое сейчас ограничивается санкциями", - сказал он.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о реальной ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Теги
РоссияСербия
Реклама на ТАСС
МИД Белоруссии заявил о намерении развивать отношения с РФ, сохраняя позитивные связи с ЕС
Белоруссия стала буферной зоной между двумя крупными международными игроками, считает глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС