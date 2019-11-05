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Трамп заявил, что США готовы помочь Мексике в борьбе с наркокартелями

Ранее при нападении неизвестных на севере Мексики погибли три женщины и девять детей

ТАСС, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил готовность оказать мексиканским властям помощь в борьбе с действующими в стране наркокартелями. Соответствующее заявление он сделал после нападения на группу мормонов на севере Мексики, жертвами которого стали 12 человек.

По данным газеты El Universal, 5 ноября при нападении неизвестных на севере Мексики погибли три женщины и девять детей, пятеро несовершеннолетних пропали без вести.

"Если Мексика нуждается в помощи при уничтожении этих монстров, то Соединенные Штаты готовы, хотят и могут помочь сделать это быстро и результативно, - написал Трамп на своей странице в Twitter. - Великий новый президент Мексики [Андрес Мануэль Лопес Обрадор] серьезно занялся этим вопросом, но картели становятся все больше и могущественнее до такой степени, что иногда необходима армия, чтобы победить армию [наркоторговцев]".

Трамп также добавил, что ожидает звонка от Обрадора с целью обсуждения сложившейся ситуации. "Настало время для мексиканских властей при помощи Соединенных Штатов развязать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли", - добавил глава Белого дома.

В свою очередь мексиканский президент, как передало агентство Reuters, комментируя предложение Трампа содействовать борьбе с наркоторговцами, заявил, что Мексика не нуждается в иностранной помощи в подобных случаях.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в латиноамериканской стране стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября президент Обрадор назвал повышение уровня безопасности в Мексике своей главной задачей.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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