В Киеве заявили, что не будут добиваться ареста судов РФ для возвращения своих кораблей

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Украины не намерены добиваться ареста российских судов в иностранных портах в качестве меры давления с целью возвращения украинских кораблей, арестованных российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе в прошлом году. Об этом заявила во вторник и.о. директора департамента международного права украинского Министерства иностранных дел Оксана Золотарева.

Она вновь обвинила Россию в нарушении международного права в связи с задержанием украинских кораблей, однако добавила, что требование об аресте российских судов является юридически некорректной мерой.

"Конвенция ООН по морскому праву обеспечивает полную свободу судоходства во всех акваториях, поэтому говорить об аресте российских судов за рубежом за нарушение Россией других норм и принципов международного права - это не очень корректно с юридической точки зрения", - заявила Оксана Золотарева, выступая на Радио "Свобода". "Украина является правовым государством, и мы верим в механизмы мирного разрешения споров, поэтому прибегать к нарушению других норм международного права - не считаю, что это целесообразно", - сказала она.

Оксана Золотарева также сообщила, что Украина пока не может установить сумму, возмещения которой будет требовать у России в качестве компенсации за арестованные военные корабли.

Тема возвращения из России на Украину кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе, должна обсуждаться по дипломатическим каналам, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди обмениваемых лиц были и 24 украинских моряка.

В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое направило корабли ВМС в Керченский пролив.