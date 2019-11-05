Трамп предложил Мексике помощь в расследовании убийства девяти граждан США

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором предложил содействие в расследовании убийства девяти американских граждан на севере Мексики. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики обсудил последнее случаи насилия в Мексики и усилия по борьбе с растущим насилием со стороны картелей и преступных группировок, - отметил Гидли. - Президент Трамп ясно заявил, что США осуждают бессмысленный акт насилия, который забрал жизни девяти американских граждан и предложил помощь в привлечении виновных к ответственности".

В свою очередь, президент Мексики после беседы с главой Белого дома сообщил в своем Twitter, что "через президента Трампа направил свои самые глубокие соболезнования родственникам и друзьям тех, кто был убит на границе штатов Чиуауа и Сонора". "Я поблагодарил его за готовность помочь нам и проинформировал, что мексиканские власти работают над тем, чтобы правосудие свершилось", - написал Лопес Обрадор. Ранее во вторник он подчеркнул, что Мексике не потребуется помощь других стран для борьбы с преступностью.

В понедельник на севере Мексики произошло убийство группы мормонов. Жертвами нападения неизвестных преступников, по официальным данным, стали девять человек, в том числе шестеро детей.