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Военная операция в Йемене

В ЕС считают соглашение правительства Йемена и сепаратистов важным шагом на пути к миру

В Брюсселе призвали стороны конфликта возобновить работу под эгидой ООН

ТАСС, 6 ноября. Государства Евросоюза рассматривают подписанное во вторник международно признанным правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) соглашение как важный шаг на пути к миру в этой стране и в регионе в целом. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник вечером на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Заключение йеменским правительством и ЮПС соглашения, достигнутого в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии, является важным шагом на пути к разрядке напряженности и миру в Йемене и в регионе. Сегодня эта страна стала ближе к заключению всеобъемлющего и выработанного путем переговоров мирного соглашения, способного положить конец нынешнему конфликту, в результате которого в Йемене разразился крупнейший в мире гуманитарный кризис", - отмечается в тексте.

В ЕС призвали стороны конфликта возобновить работу под эгидой ООН и обеспечить участие всех жителей арабской республики в процессе примирения. Со своей стороны Евросоюз пообещал продолжить оказание поддержки специальному посланнику генерального секретаря ООН по Йемену Мартину Гриффитсу.

Примирительное соглашение, в частности, предусматривает формирование единого правительства в составе 24 министерских портфелей, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его состав должен быть представлен не позднее чем через 30 дней с момента подписания документа.

7 августа во временной столице Йемена Адене, куда несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС. Сепаратистам, требовавшим отстранения йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади от власти, удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Через несколько дней после вмешательства Саудовской Аравии южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями.

Теги
ЙеменХади, Абд Раббо МансурСаудовская АравияВоенная операция в Йемене
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