Организация американских государств призвала Лондон усилить давление на Каракас

ТАСС, 6 ноября. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал правительство Великобритании усилить санкционное давление на венесуэльское правительство Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Лондоне.

"Я призываю вас сделать это, и парламент должен принять их [санкции] в ближайшее время. Нам нужно усилить давление [на Каракас], а не уменьшить", - заявил Альмагро, чьи слова приводит агентство France Presse.

Глава ОАГ добавил, что санкции должны стать ответом на "нарушения прав человека [в Венесуэле]".