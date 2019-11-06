Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Организация американских государств призвала Лондон усилить давление на Каракас

Необходимо ввести дополнительные санкции против Венесуэлы, заявил генсек ОАГ Луис Альмагро

ТАСС, 6 ноября. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал правительство Великобритании усилить санкционное давление на венесуэльское правительство Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Лондоне.

"Я призываю вас сделать это, и парламент должен принять их [санкции] в ближайшее время. Нам нужно усилить давление [на Каракас], а не уменьшить", - заявил Альмагро, чьи слова приводит агентство France Presse.

Глава ОАГ добавил, что санкции должны стать ответом на "нарушения прав человека [в Венесуэле]".

Теги
Мадуро, НиколасВеликобританияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеАльмагро, Луис
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Страны-гаранты пока не обращались с запросом о переговорах по Сирии в Казахстане в ноябре
В Женеве продолжаются переговоры о создании конституционных законов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС