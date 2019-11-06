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Кипр планирует лишить гражданства 26 владельцев "золотых паспортов"

По информации Bloomberg, среди них девять россиян
Описание
© EPA-EFE

НИКОСИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Об этом сообщил в среду после заседания кабмина министр внутренних дел островной республики Константинос Петридис.

"Кабинет [министров] принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан", - заявил он. Он добавил, что Совет министров подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства Кипра. Министр не раскрыл национальности и личности лиц, о которых идет речь.

Как информирует газета Cyprus Mail, Петридис сделал это заявление в продолжение поднятой в октябре темы, когда кабмин пообещал подвергнуть проверке существующую на острове практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было предоставлено на неправовом основании. Программа выдачи "золотых паспортов" была введена на Кипре в 2014 году, когда экономика острова переживала глубокую рецессию. К концу 2018 года благодаря действию этой программы в кипрскую экономику было вложено €6 млрд, "расплатой" за которые стало предоставление кипрского гражданства четырем тысячам зарубежных инвесторов.

Непосредственным же поводом для рассмотрения вопроса о соблюдении инвестиционного законодательства именно сейчас стал скандал вокруг выдачи кипрского паспорта малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, который объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам Малайзии. Кроме того, в октябре стало известно, что в 2016-2017 годах обладателями кипрского гражданства стал ряд родственников и приближенных премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

По данным агентства Bloomberg, среди 26 владельцев "золотых паспортов" девять граждан РФ.

В январе 2019 года Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых золотых паспортов гражданам стран, не входящих в Евросоюз.

Теги
КипрКамбоджаМалайзияРоссияХун Сен
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