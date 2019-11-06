В МИД КНДР назвали учения США и Южной Кореи новым витком конфронтации с Пхеньяном

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возобновление военных учений вооруженных сил Южной Кореи и США усиливает конфронтацию с КНДР. Об этом сообщил в среду глава департамента США МИД КНДР Квон Чжон Гын, чье заявление передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Всего лишь через месяц после провала северокорейско-американских рабочих переговоров в Стокгольме США объявили о планах возобновления маневров ВВС, - цитирует дипломата ЦТАК. - Мы можем рассматривать такие планы только как объявление курса на конфронтацию".

По мнению Квон Чжон Гына, "действия Вашингтона в такой чувствительный момент, когда весь мир наблюдает за развитием отношений Пхеньяна и Вашингтона, лишь обнаруживают истинную природу США - империалистической страны, которая подрывает мир и безопасность, а также считает военное давление единственным способом решения проблем".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Республика Корея не планируют откладывать проведение совместных учений ВВС Vigilant Ace. Как отмечало агентство Yonhap, Сеул и Вашингтон отменили несколько учений с прошлого года, поскольку совместные маневры двух стран рассматриваются в Пхеньяне как провокация. Власти КНДР неоднократно призывали Южную Корею прекратить военные учения с США как наносящие вред диалогу Пхеньяна с Сеулом.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.