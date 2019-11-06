СМИ: среди 26 человек, у которых могут изъять кипрские паспорта, есть граждане шести стран

НИКОСИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Граждане шести стран входят в число 26 обладателей "золотых паспортов", которых власти в Никосии могут лишить кипрского гражданства. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

В списке фигурирует девять россиян, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и малайзиец.

Их имена и никакие другие детали официально не разглашаются, однако издание все-таки называет личности двух предполагаемых фигурантов списка. Это малайзийский предприниматель Джо Лоу, который объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам Малайзии, а также кенийский миллиардер Хамфри Кариуки, против которого власти в Найроби завели дело об уклонении от уплаты налогов.

Также вероятно, что теми восемью камбоджийцами, которых правительство Республики Кипр собирается выслать из страны, являются родственники и приближенные премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Никакой информации о россиянах, которые, предположительно, фигурируют в списке, газета не приводит.

О намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил в среду глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис. Он дал понять, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию.

На фоне набиравших обороты скандалов вокруг дел Джо Лоу и людей, близких к Хун Сену, кабинет министров еще в прошлом месяце пообещал подвергнуть проверке существующую на острове практику выдачи паспортов в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было предоставлено на неправовом основании. Программа выдачи "золотых паспортов" была введена на Кипре в 2014 году, когда остров переживала глубокую рецессию. К концу 2018 года благодаря действию этой программы в кипрскую экономику было вложено 6 млрд евро, "расплатой" за которые стало предоставление кипрского гражданства 4 тыс. зарубежных инвесторов.