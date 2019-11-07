WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным

ТАСС, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующий запрос был направлен в Минюст США примерно 25 сентября, когда была опубликована стенограмма разговора лидеров США и Украины.

Барр отказался выполнить просьбу Трампа, о чем глава Белого дома недавно заявил своим приближенным. Несмотря на это, как сообщил газете источник, генпрокурор и президент остаются в хороших отношениях.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Это привело к тому, что Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины, из которой стало ясно, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена.