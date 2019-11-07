Эрдоган заявил, что курдские формирования не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС), которых Анкара считает террористической организацией, все еще не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии. С таким утверждением выступил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"С одной стороны мы проводили переговоры [с США], в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти [договоренности] не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий [в Сирии]", - утверждает турецкий лидер.

По словам Эрдогана, "террористы все еще совершают атаки" на союзных турецким вооруженным силам боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА). "Сегодня утром 11 человек из состава "Сирийской национальной армии" (так Анкара называет ССА - прим. ТАСС) погибли [в результате нападений]", - добавил президент.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.