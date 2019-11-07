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В Боливии заявили, что протесты против итогов выборов выходят из-под контроля

Министр обороны южноамериканской страны Хавьер Савалета считает, что беспорядки могут привести к многочисленным жертвам

ТАСС, 7 ноября. Акции протеста и беспорядки, возникающие из-за несогласия части населения Боливии с результатами президентских выборов, могут привести к многочисленным жертвам. Соответствующее мнение высказал министр обороны южноамериканской страны Хавьер Савалета.

"Мы в шаге от того, чтобы это все полностью вышло из-под контроля, и мы начали считать погибших десятками. Сейчас мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы завтра это не закончилось кровопролитием", - цитирует в четверг главу ведомства местная газета EL DEBER.

В ночь на четверг число погибших в результате беспорядков в Боливии увеличилось до трех человек - в городе Кочабамба погиб участвовавший в акции протеста 20-летний студент. Ответственность за его гибель Савалета возложил на представителей оппозиции и лично на одного из ее лидеров Луиса Фернандо Камачо. "Речь идет о небольшой горстке людей, которые специально провоцируют полицию. Их призыв к более радикальным мерам, к захвату госучреждений и столкновениям будет иметь последствия. Вся кровь, которая пролилась в Кочабамбе, останется на совести господина Камачо", - сказал министр обороны.

Протесты, перерастающие в беспорядки, вызваны несогласием оппозиции с итогами состоявшихся 20 октября выборов президента Боливии. Согласно официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Эво Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как его основной соперник Карлос Меса заручился поддержкой 36,51% избирателей. В соответствии с законодательством страны, для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. В сложившейся ситуации глава государства объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. По данным министра экономики и государственных финансов страны Луиса Арсе, потери Боливии от протестов против итогов выборов уже превысили $167 млн.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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