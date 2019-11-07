США намерены добиваться от Киева искоренения коррупции на Украине

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиваться от Киева искоренения коррупции на Украине. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Лейпциге.

"Соединенные Штаты весьма обеспокоены уровнем коррупции на Украине. Это [искоренение коррупции на Украине] одна из центральных задач Госдепартамента. Мы работали над этим в прошлом году и будем работать над этим снова в будущем году с целью обеспечить президента [Украины Владимира] Зеленского возможностями по искоренению коррупции в его стране", - отметил шеф американской дипломатии.

"Усилия Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией [на Украине] продолжаются в течение всего это года. Сейчас я нахожусь в Европе, где глубоко понимают проблемы коррупции на Украине", - сказал госсекретарь, добавив, что коррупция в республике может представлять риски для Европы. При этом он напомнил, что США на протяжении последних лет продолжают предоставлять Украине военную помощь на сотни миллионов долларов.

Пересмотр помощи Украине

В конце августа газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в конце сентября разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента.

Как утверждают политические оппоненты хозяина Белого дома, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Джо Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.