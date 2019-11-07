Глава МИД ФРГ рассказал об усилиях для встречи "нормандской четверки" в ближайшие недели

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Германии прилагают активные усилия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в ближайшие недели. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, который находится с визитом в Германии.

Министр подчеркнул намерение достигнуть прогресса в минском процессе. "В этой связи мы прилагаем очень активные усилия для того, чтобы в ближайшие недели, в обозримом будущем, провести саммит в этом формате. Я полон надежды, что в ближайшие недели в урегулировании конфликта на Украине мы постепенно продвинемся дальше", - сказал Маас.