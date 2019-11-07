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Кризис на Украине

Суд Украины отказался признать группировку С14 неонацистской

В самой группировке отмечают, что их деятельность направлена "на защиту демократических ценностей"

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Северный апелляционный хозяйственный суд Украины отказался признать неонацистской действующую в стране праворадикальную группировку С14 (запрещена в РФ) и обязал украинское Общественное телевидение опровергнуть публикацию, в которой этой организации давалась такая характеристика. Об этом сообщил в четверг портал "Судебная власть Украины".

Члены С14 ранее подали на телеканал в Хозяйственный суд Киева с иском о защите деловой репутации. Правые радикалы утверждали, что высказанная телеканалом оценка является ошибочной, поскольку деятельность С14 якобы направлена "на защиту демократических ценностей".

Хозяйственный суд Киева встал на сторону правых радикалов и постановил, что Общественное телевидение нанесло ущерб деловой репутации С14. Телеканал подал апелляцию в расположенный в Киеве Северный апелляционный хозяйственный суд Украины, который в четверг оставил в силе решение нижестоящей судебной инстанции.

О группировке С14

Украинская националистическая праворадикальная группировка С14 в конце 2013-начале 2014 года принимала участие в столкновениях с милицией во время массовых беспорядков, получивших название "майдан", завершившихся свержением президента Виктора Януковича. Боевики С14 также принимали участие в конфликте в Донбассе в рядах так называемых добровольческих батальонов, воевавших на стороне Киева. Члены этой группировки принимали участие в захватах раскольниками приходов Украинской православной церкви, в разгроме лагеря цыган в Киеве в 2018 году.

Члены группировки подозреваются в нападениях на людей, которых они считают "украинофобами". Один из лидеров С14 Андрей Медведько в 2015 году был задержан по подозрению в организации убийства журналиста Олеся Бузины, но впоследствии освобожден. Рассмотрение судом дела об убийстве Бузины отложено на неопределенный срок. Медведько также был организатором состоявшегося в октябре этого года мероприятия, на котором выступила украинская ультраправая рок-группа "Топор Перуна" и которое посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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