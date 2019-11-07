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Суд повторно рассмотрит иск с требованием к Зеленскому не говорить на русском языке

Сам глава Украины ранее признал, что не владеет украинским языком в совершенстве, и заявил, что "хотел бы говорить лучше"

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Украины обязал суд первой инстанции рассмотреть иск с просьбой обязать президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от общения на русском языке.

Соответствующее постановление приняла Большая палата Верховного суда.

"Дело направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", - говорится в постановлении суда, опубликованном в едином реестре судебных решений.

Истец обосновывал свои требования тем, что выступление Зеленского в мае 2019 на форуме интернет-деятелей на русском языке "нарушило его права в сфере применения государственного украинского языка".

Иск был подан в конце мая правозащитником Сергеем Мельничуком. Суд первой инстанции счел исковые требования "необоснованными". В свою очередь Верховный суд постановил, что суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права и пришел к ошибочному выводу о наличии оснований для возвращения иска его автору.

Сам Зеленский ранее признал, что не владеет украинским языком в совершенстве, и заявил, что "хотел бы говорить лучше".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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