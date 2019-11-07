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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Первый комитет ООН не стал вносить коррективы в свою работу по предложению России

В поддержку такого решения высказалась 21 страна

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам разоружения в пятницу проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы дипломатов РФ не будут урегулированы. В поддержку такого решения в четверг высказалась 21 страна, 66 проголосовали против, 59 воздержались.

РФ предлагала провести основную сессию Комиссии по разоружению с 6 по 24 апреля 2020 года только в случае, "если к тому времени будут урегулированы вопросы, поднятые в пунктах 165 j) и p) доклада Комитета по сношениям со страной пребывания (о проблеме невыдачи виз США членам делегаций для участия в мероприятиях ООН - прим. ТАСС)".

Теги
СШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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