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В Анкаре сообщили, что РФ и Турция проводят третье патрулирование на севере Сирии

По данным Минобороны Турции, в патрулировании участвуют военные подразделения двух стран и используются беспилотники

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция приступили в пятницу к третьему совместному наземному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между [населенными пунктами] Камышлы и Эль-Маликия к востоку от [реки] Евфрат началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников", - отмечается в коммюнике оборонного ведомства.

 

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