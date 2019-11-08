Киев проигнорировал заявление ОБСЕ об отводе сил в Петровском 9 ноября

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Штаб силовой операции в Донбассе в пятницу не стал комментировать названную специальным представителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком дату отвода сил в районе Петровского - 9 ноября. Вместо этого он обвинил республики Донбасса в срыве якобы имевших место договоренностей о разведении войск 8 ноября.

"Сегодня, 8 ноября, в 12:00 (13:00 мск) украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, который находится в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области", - сказано на странице пресс-центра штаба в Facebook. Однако, как отмечается, "сообщения о готовности к разведению" от другой стороны не последовало. "Таким образом, противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - утверждают в штабе силовой операции.

Ранее в пятницу Сайдик от имени контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на востоке Украины начнется в субботу в 12:00 по местному времени (13:00 мск), а не сегодня, о чем ранее заявляла украинская сторона.