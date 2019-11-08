СМИ: начальник пресс-центра силовой операции заявляет о готовности к разведению 9 ноября

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Начальник пресс-центра штаба силовой операции в Донбассе Андрей Агеев заявил в пятницу о том, что украинская сторона готова приступить к отводу войск в районе Петровского 9 ноября, как об этом ранее сегодня объявило ОБСЕ.

"Командующим операцией объединенных сил (ООС) было сказано о том, что отвод мы готовы провести завтра, в 12:00, в зеркальном отражении, синхронно с противником", - приводит его слова украинское агентство УНН.

Однако в распространенном практически одновременно официальном заявлении самого штаба силовой операции об этом не говорится ни слова. Напротив, в нем утверждается, что разведение сил и средств должно было состояться в пятницу, но "было сорвано" республиками Донбасса.

Агеев признал, что разведения сегодня в указанном районе, действительно, не было, так как специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик заявил о его переносе на субботу.