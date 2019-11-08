Украинская партия "Голос" предложила выйти из минских соглашений

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.

"Мы считаем, что сегодня единственный эффективный путь для Украины - это выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говорится в заявлении на странице партии в "Фейсбуке". В тексте указано, что Украине необходимо "строить собственную страну, развивать экономику и возвращать свои земли тогда, когда будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать".

В партии уверены, что такой путь нужно избрать "уже сегодня".

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом передача границы Украине должна состояться после проведения выборов в Донбассе и введения особого статуса региона.

Документ одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.