Нетаньяху предложил пост министра обороны бывшему министру образования Беннету

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру партии "Новые правые", бывшему министру образования еврейского государства Нафтали Беннету возглавить министерство обороны страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии "Ликуд", возглавляемой главой израильского кабмина.

"Нетаньяху предложил Беннету занять пост министра обороны, тот принял предложение. Назначение будет утверждено в ходе ближайшего заседания правительства (10 ноября - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении партии премьера. Пост министра обороны с конца 2018 года занимал сам Нетаньяху, совмещая его с должностью премьера.

Газета The Times of Israel отмечает, что шаг премьера направлен на то, чтобы упредить возможность присоединения партии Беннета к правительственной коалиции главы блока центристских партий "Кахоль-Лаван", бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца. Он получил право формировать кабинет по итогам выборов 17 сентября после того, как с этой задачей не справился Нетаньяху.

Премьер 21 октября вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как смог заручиться поддержкой 61 из 120 депутатов Кнессета нового созыва. 23 октября Ривлин, в соответствии с законом, передал право сформировать кабмин главному оппоненту премьера Ганцу, которому, также как ранее и Нетаньяху, отведено на эту попытку 28 дней.