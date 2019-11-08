Додон: после отставки правительства Молдавии Соцпартия предложит Acum новую коалицию

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. После отставки правительства Майи Санду Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит партиям проевропейского блока Acum ("Сейчас") сформировать новую коалицию. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в пятницу в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

"Если правительство уйдет в отставку, можно будет сформировать новое парламентское большинство между социалистами и блоком Acum или не со всем блоком, а частично. Чтобы социалисты вошли в правительство и были активны. После отставки кабинета первое, что предложат социалисты - это такую коалицию", - сказал Додон, который выступает неформальным лидером ПСРМ.

Он заверил, что ПСРМ не пойдет на альянс с Демпартией или другими формированиями, а также намерена привлекать депутатов из отдельных фракций.

Ранее в пятницу в парламенте Молдавии была зарегистрирована инициатива о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра республики Майи Санду. В течение 72 часов юридическая комиссия законодательного органа должна рассмотреть это предложение и представить свое решение на заседании парламента, которое будет назначено на 11 или 12 ноября.

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявлял ранее президент страны Игорь Додон, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной правившим страной олигархом Владимиром Плахотнюком. Премьер решила лично отбирать кандидатов на эту должность, но против выступила Партия социалистов Республики Молдова, которая сформировала парламентское большинство с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда". Социалисты считают, что действия премьера противоречат конституции.