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Партия Курца 11 ноября определит партнера для переговоров по формированию кабмина Австрии

Мандат на формирование нового правительства республики он получил еще в начале октября

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) завершила предварительные консультации с другими политическими силами страны и в понедельник объявит о решении, с кем она приступит к практической части переговоров по вопросу создания коалиционного правительства. Об этом сообщил в пятницу лидер АНП Себастьян Курц, которому после парламентских выборов президент Александер Ван дер Беллен поручил сформировать кабинет министров Австрии.

"На этих выходных Народная партия обсудит впечатления от консультаций <...> Не позднее понедельника мы примем решение и объявим о нем", - сказал Курц журналистам в Вене.

В начале октября лидер АНП Себастьян Курц получил мандат на формирование нового правительства республики после победы его партии на досрочных парламентских выборах. Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества, 25 декабря. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до создания нового кабмина.

Наиболее вероятными вариантами развития событий может считаться коалиция с "Зелеными" или же воссоздание правительства с правой Австрийской партией свободы (АПС). Тандем с "Зелеными" может столкнуться с трудностями из-за противоречий с АНП по вопросу миграционной политики и энергетики. Не исключено, что возможным исходом станет новая коалиция АНП и АПС, но руководство АПС из-за неутешительных итогов выборов самоустранилось от коалиционных переговоров.

25 октября Курц заявлял, что его партия может вступить в правительственные переговоры с "Зелеными", если на стадии консультаций им удастся решить разногласия по существенным вопросам. Как отмечал Курц, АНП ведет хорошие консультации с "Зелеными", но по существу партии сталкиваются с внутренними разногласиями, которые могут быть препятствием для коалиции.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, Себастьян
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