СМИ: полиция в трех городах Боливии присоединилась к протестам против итогов выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейские в трех боливийских городах в пятницу присоединились к акциям протеста против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщили газеты El Deber и La Razon.

По их данным, первыми восстали полицейские в городе Кочабамба. К ним присоединились сотрудники правоохранительных органов в крупнейшем городе страны Санта-Крусе. По сведениям La Razon, с требованием пересмотра результатов выборов также выступили полицейские в конституционной столице Боливии - Сукре.

Участие стражей порядка в протестах привело к отставке главы полиции департамента Кочабамба Рауля Гранди. Его место занял полковник Хаиме Сурита Трухильо.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу президента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.