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Кризис в Сирии

Асад заявил, что прямая поддержка Европой террористов в Сирии опаснее проблемы беженцев

Президент Сирии отметил, что среди беженцев, которых турецкая сторона приняла на свою территорию, есть экстремисты, но в основном это сирийцы, бежавшие в Турцию от террористов и выходцы из других стран

ТАСС, 9 ноября. Прямая поддержка европейскими государствами действующих в Сирии террористов представляет большую опасность для Евросоюза, чем наплыв беженцев, в том числе из арабской республики. Такое мнение выразил в субботу президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT.

По мнению Асада, "отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов". "Это лицемерие: как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляет умеренные, и в это же время напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки тысяч террористов?" - подчеркнул он.

Сирийский лидер также отметил, что среди беженцев, которых турецкая сторона приняла на свою территорию, есть экстремисты, но в основном это сирийцы, бежавшие в Турцию от террористов и выходцы из других стран.

7 ноября президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз пригрозил Евросоюзу открытием границ для тысяч сирийских беженцев, если ЕС не поможет Анкаре в их размещении.

Теги
СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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