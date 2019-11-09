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В Иране заявили, что в случае прекращения ядерной сделки Тегеран может выйти из ДНЯО

В случае прекращения действия ядерной сделки Иран может выйти из ДНЯО - иранский посол в Лондоне.

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Тегеран намерен продолжать сотрудничество с Москвой в ядерной сфере
Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отметил, что "Россия обладает большим опытом в производстве стабильных изотопов"
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